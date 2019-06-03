В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме
- РИА Новости
Звонок на пульт поступил вечером в воскресенье. Заявитель хотел встретиться с «министром обороны Челябинской области».
Были оповещены все оперативные и диспетчерские службы. На место выехали полицейские, сотрудники регионального УФСБ, скорая помощь и спасатели — в общей сложности 20 человек.
Звонивший задержан.
Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании.