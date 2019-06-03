В Челябинске задержали мужчину, угрожавшего взорвать бытовой газ в жилом доме

В Челябинске задержали мужчину, который угрожал взорвать бытовой газ в жилом доме, сообщает URA.RU со ссылкой на Единую дежурно-диспетчерскую службу «112».

Звонок на пульт поступил вечером в воскресенье. Заявитель хотел встретиться с «министром обороны Челябинской области».

Были оповещены все оперативные и диспетчерские службы. На место выехали полицейские, сотрудники регионального УФСБ, скорая помощь и спасатели — в общей сложности 20 человек.

Звонивший задержан.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании.