Жителю Удмуртии грозит до пяти лет лишения свободы за ложное сообщение о минировании

Житель Воткинского района предстанет перед судом за заведомо ложное сообщение о минировании, передаёт ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры республики.

В ходе предварительного расследования выяснили, что ночью 15 февраля 2019 года мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, позвонил в службу «112» и заявил, что его похитили неизвестные. По его словам, они же заложили бомбу в одном из торговых центров Воткинска. С ложной информацией о минировании обвиняемый также обратился по телефону в полицию.

Мужчина признал вину. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Также стало известно, что Тихорецкий городской суд вынес приговор по делу о ложном минировании. Об этом сообщает портал «Юга.ру» со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Краснодарскому краю.

Установлено, что женщина обратилась в администрацию и УВД Тихорецка и заявила об угрозе терактов. Ей оказалась 43-летняя жительница Саратовской области. Суд приговорил её к трём годам лишения свободы условно.

Ранее в Башкирии завели дело по факту ложного сообщения о минировании школы.