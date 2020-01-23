В Биробиджане эвакуировали все детсады из-за сообщений о минировании
- РИА Новости
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Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.
«Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана», — говорится в сообщении.
Отмечается, что временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил и.о. зампреда правительства Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации.
Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.
Ранее в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов.