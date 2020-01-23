В Биробиджане эвакуировали все детсады из-за сообщений о минировании

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В Еврейской автономной области в Биробиджане эвакуировали воспитанников и персонал всех детских садов в связи с поступлением сообщений о минировании.
В Биробиджане эвакуировали все детсады из-за сообщений о минировании
  • РИА Новости
  • © Евгений Одиноков

Об этом информирует пресс-служба регионального правительства.

«Принято решение об эвакуации воспитанников из всех детских садов города Биробиджана», — говорится в сообщении.

Отмечается, что временно исполняющий обязанности губернатора ЕАО Ростислав Гольдштейн поручил и.о. зампреда правительства Валерию Жукову взять на контроль процесс эвакуации.

Детей и персонал детсадов эвакуировали в соседние здания. Проводятся проверки.

Ранее в Хабаровске, Благовещенске и Комсомольске-на-Амуре также поступили сообщения о минировании детских садов.

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