Эвакуация более 150 учебных заведений: что известно о ситуации с «минированием» школ в Екатеринбурге

12 января в Екатеринбурге из-за сообщений о минировании эвакуировали свыше 150 школ и ряд вузов. Как сообщили в Министерстве образования Свердловской области, были приняты все необходимые меры по безопасной эвакуации детей. Педагоги контролируют процесс возвращения школьников домой, подчеркнули в мэрии Екатеринбурга. В региональном управлении ФСБ указали, что после поступивших угроз проводится полный цикл проверочных мероприятий. При этом глава СК Александр Бастрыкин поручил организовать процессуальную проверку о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма.

В среду, 12 января, в Екатеринбурге более 150 образовательных учреждений получили сообщения о минировании.

В связи с этим председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил «организовать процессуальную проверку о заведомо ложных сообщениях об акте терроризма». Как сообщили в пресс-службе СК, руководитель СУ СКР по Свердловской области Михаил Богинский должен доложить главе ведомства «о проверочных мероприятиях и принятых решениях».

«По каждому сообщению о минировании следственно-оперативными группами ФСБ и МВД проводится полный цикл проверочных мероприятий», — заявили в региональном управлении ФСБ.

В ведомстве также отметили, что, как правило, ложные угрозы направляют с компьютера с изменённым IP-адресом.

По поручению администрации Екатеринбурга приняты меры по обеспечению безопасности детей при эвакуации в соответствии с действующими инструкциями антитеррористической защищённости. Классные руководители следят за тем, чтобы все школьники были одеты, и связываются с их родителями, контролируя возвращение детей домой. Учебный процесс организован удалённо, учащимся разослано домашнее задание», — сообщили в мэрии Екатеринбурга.

Кроме того, были организованы дополнительные инструктажи с педагогами и сотрудниками школ: «Муниципалитет и руководители образовательных учреждений взаимодействуют с правоохранительными органами для расследования инцидента и предотвращения его повторения».

Указания школам по безопасной эвакуации при нештатных ситуациях также распространило Министерство образования Свердловской области.

«По поручению министра образования и молодёжной политики Юрия Биктуганова приняты все необходимые меры по безопасной эвакуации детей из образовательных организаций, куда поступили сообщения о минировании», — говорится в сообщении.

Также по теме Более 4500 сообщений о ложном минировании поступило в Россию из-за рубежа в этом году Глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарёв заявил, что в 2021 году в Россию из-за рубежа...

По данным ТАСС, эвакуация также прошла в Уральской государственной консерватории имени Мусоргского, Уральском аграрном госуниверситете, Уральском госуниверситете путей сообщения, Екатеринбургском театральном институте и Горном университете.

С 2020 года в Свердловской области было возбуждено более 70 уголовных дел по статье «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», передаёт портал E1.ru.

Как пишет агентство URA.RU со ссылкой на источник в силовых структурах, в организации массовых минирований зданий Екатеринбурга подозревается человек, проживающий в Латвии. Мэр административного центра Свердловской области Алексей Орлов также высказал мнение, что ответственность за произошедшие события несут «деструктивные силы из ближнего зарубежья, которые раскачивают ситуацию».

«Началась эта история (рассылка сообщений. — RT) с трёх часов ночи. Педагоги начали включать компьютеры, и на почтовые адреса школ пришли такие уведомления (о якобы минировании). Естественно, мы не можем рисковать безопасностью детей, поэтому такие решения (об эвакуации) приняты. Всё организованно, без паники. Понятно, что родителям (доставлены) неудобства. Сейчас спецслужбы разбираются в этой истории», — сказал градоначальник.

РИА Новости

© Евгений Биятов

Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш в разговоре с RT отметила, что в России за сообщения о лжеминировании социальных объектов предусмотрено достаточно суровое наказание — от трёх до пяти лет лишения свободы. Если это сделано с целью дестабилизации работы органов власти, то санкция составит от шести до восьми лет тюрьмы.

«Когда звонки происходили с территории Российской Федерации, все злоумышленники были найдены, переданы суду и получили свои сроки и наказание. Почему мы не слышим — при огромном количестве этих звонков — об обвинительных приговорах и о делах, которые были переданы в суд? Потому что эти звонки осуществляются не с территории России, а с территории иностранных государств. Особенно много звонков с территории Украины», — заявила юрист.

Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах. По его мнению, не нужно бросаться в крайности в этом вопросе.

«Если учить ребёнка тому, что «да это всё ерунда, не обращай внимания, никаких бомб не будет», то есть полностью отрицать и телефонный терроризм, и терроризм как таковой, то это ошибка. Она может привести к тому, что ребёнок, когда все будут выходить, останется», — объяснил Хорс.

Он также отметил, что если постоянно ребёнку навязывать страх, то у него «могут развиться эмоционально-личностные травмы в связи с этим».

«Поэтому — «будь осторожен, но не бойся». Да, если видишь сумку необычную, которая стоит, лучше об этом сообщить администрации. Да, если всех подняли и выводят, значит, следуем указаниям старших и не безобразничаем. Быстро покидаем помещение, но не бежим. То есть рассказать ребёнку, что это вот такая норма современной жизни, но не придавать ей чересчур большого значения», — заключил специалист.