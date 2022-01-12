Психолог Хорс рассказал об особенностях подготовки детей к массовым эвакуациям

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Анастасия Белоусова
Клинический психолог, писатель, телеведущий Михаил Хорс в беседе с RT рассказал, как подготовить ребёнка к массовым эвакуациям в школах.
Психолог Хорс рассказал об особенностях подготовки детей к массовым эвакуациям
  • Legion-Media

По мнению специалиста, негативно на человеке сказываются крайности.

«Если учить ребёнка тому, что «да это всё ерунда, не обращай внимания, никаких бомб не будет», то есть полностью отрицать и телефонный терроризм, и терроризм как таковой, то это ошибка. Она может привести к тому, что ребёнок, когда все будут выходить, останется», — объяснил Хорс.

Он также отметил, что если постоянно ребёнку навязывать страх, то у него «могут развиться эмоционально-личностные травмы в связи с этим».

«Поэтому «будь осторожен, но не бойся». Да, если видишь сумку необычную, которая стоит, лучше об этом сообщить администрации. Да, если всех подняли и выводят, значит, следуем указаниям старших и не безобразничаем. Быстро покидаем помещение, но не бежим. То есть рассказать ребёнку, что это вот такая норма современной жизни, но не придавать ей чересчур большого значения», — заключил специалист.

Ранее утром 12 января после получения сообщений о минировании более чем из 90 школ в Екатеринбурге были эвакуированы дети и сотрудники.

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