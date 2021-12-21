Более 4500 сообщений о ложном минировании поступило в Россию из-за рубежа в этом году
- РИА Новости
«Таких сообщений о ложном минировании объектов социальной инфраструктуры и органов власти Российской Федерации за 2021 год зафиксировано более 4,5 тыс., и их нужно решительно пресекать, блокируя источники распространения ложной информации», — цитирует его РИА Новости.
Пискарёв подчеркнул, что большая часть соответствующих сообщений поступает с зарубежных электронных сервисов, расположенных в США, Канаде, Японии, ФРГ, Нидерландах и ряде других стран, в том числе на Украине.
«Фактически это явление представляет ещё одну форму зарубежного вмешательства с целью дестабилизировать внутриполитическую обстановку в нашей стране», — добавил депутат.
Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте.