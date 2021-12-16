В Томской области установили 16 подозреваемых в ложных сообщениях о минировании с начала года

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В Томской области установили 16 подозреваемых в ложных сообщениях о минировании в течение 2021 года.
В Томской области установили 16 подозреваемых в ложных сообщениях о минировании с начала года
  • РИА Новости

В беседе с vtomske.ru заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов рассказал, что в целом за текущий год поступило 25 сообщений с угрозами террористического характера.

«Установлены 16 исполнителей, возбуждено 16 уголовных дел по ст. 207 УК России «Заведомо ложное сообщение об акте терроризма», — уточнил он.

По словам Толстоносова, большинство таких обращений были направлены гражданами, находившимися в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее сайт «Новый Севастополь» сообщал, что в Крыму возбудили уголовное дело по факту заведомо ложного сообщения о готовящемся теракте.

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