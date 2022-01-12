Адвокат Ярмуш предупредила об уголовном наказании за ложные звонки о минировании

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Анастасия Румянцева
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш рассказала в беседе с RT, какое наказание грозит злоумышленникам за ложные сведения о минировании различных объектов, в том числе школ.
Адвокат Ярмуш предупредила об уголовном наказании за ложные звонки о минировании
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«Данное деяние, когда человек заведомо сообщает в правоохранительные органы ложные сведения об акте терроризма, подходит под ст. 207 Уголовного кодекса. В зависимости от того, какую информацию предоставил злоумышленник, может быть или крупный штраф до 1 млн рублей, если идёт сообщение о террористической угрозе в отношении социального объекта: суды, детские учреждения, лечебные учреждения — там от трёх до пяти лет лишения свободы», — пояснила юрист.

Она добавила, что если это сделано с целью дестабилизации работы органов власти, то преступнику может грозить срок от шести до восьми лет лишения свободы.

«Достаточно суровое наказание. Когда звонки происходили с территории Российской Федерации, все злоумышленники были найдены и переданы суду и получили свои сроки и наказания. Почему мы не слышим при огромном количестве этих звонков об обвинительных приговорах и о делах, которые были переданы в суд? Потому что эти звонки осуществляются не с территории России, а с территории иностранных государств, особенно много звонков с территории Украины», — заключила эксперт.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге эвакуировали людей из более чем 150 школ из-за сообщений о минировании. 

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