Премьер Нидерландов: рассмотрение заявки Киева на членство в ЕС может занять годы
«В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — приводит его слова ТАСС.
Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в Евросоюз «нельзя вступить за ночь».
Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества.
В частности, президент Франции Эммануэль Макрон не считает возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины в настоящее время.