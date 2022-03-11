Премьер Нидерландов: рассмотрение заявки Киева на членство в ЕС может занять годы

Процесс рассмотрения заявки Украины на вступление в ЕС может занять месяцы или годы. Об этом заявил премьер Нидерландов Марк Рютте по итогам первого дня заседания саммита ЕС в Версале.

«В настоящий момент заявка Украины на постоянное членство в ЕС находится на стадии рассмотрения, и она передана Еврокомиссии. Но прежде чем решение будет принято, пройдут месяцы или годы», — приводит его слова ТАСС.

Ранее премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович отметил, что в Евросоюз «нельзя вступить за ночь».

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон не считает возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины в настоящее время.