Макрон не считает возможным начало процедуры принятия Украины в ЕС в настоящее время

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Президент Франции Эммануэль Макрон не считает возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины в настоящее время. Об этом он сообщил журналистам перед началом саммита лидеров ЕС в Версале.
Макрон не считает возможным начало процедуры принятия Украины в ЕС в настоящее время
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«Это будет обсуждаться сегодня вечером. Как вы знаете, три страны — Украина, Молдавия и Грузия — подали официальные заявки (на вступление в Евросоюз. — RT). Мы будем обсуждать их сегодня вечером, и это важно. В первую очередь, я думаю, в этот период нужно отправить сильный сигнал Украине и украинцам… Но мы должны быть осторожными. Можем ли мы открыть процедуру стране, где сегодня ведётся война? Я не думаю», — цитирует французского президента РИА Новости.

Вместе с этим «закрыть дверь и сказать «никогда» было бы «несправедливо», считает он.

Ранее в офисе украинского президента выразили надежду на то, что на саммите ЕС в Версале запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.

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