Киев надеется, что на саммите в Версале запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз

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Киев ожидает от европейских стран, что на саммите ЕС в Версале они запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз, заявил в эфире CNN замглавы офиса украинского президента Игорь Жовква.
Киев надеется, что на саммите в Версале запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз
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«Ожидания Украины очень просты. Мой президент подписал заявку на вступление Украины в ЕС. Мы ожидаем сегодня храброго решения от всех лидеров ЕС, собравшихся в Версале, начать процедуру вступления Украины в ЕС и завершить эту процедуру в скором будущем», — цитирует Жовкву РИА Новости.

Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что обсудил шаги по ускоренному вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой.

В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.

Reuters со ссылкой на еврочиновников отмечало, что участники саммита Европейского союза поддержат вступление Украины в Евросоюз, но принятие по ускоренной процедуре маловероятно.

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