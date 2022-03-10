Reuters: на предстоящем саммите ЕС Украине не предложат стать членом союза
«Лидеры вряд ли предложат Украине статус кандидата, более вероятно, что будет больше сотрудничества в рамках соглашения об ассоциации», — приводит РИА Новости сообщение.
Ранее премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал, что обсудил шаги по ускоренному вступлению страны в Евросоюз с главой Европарламента Робертой Метсолой.
В свою очередь, глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.