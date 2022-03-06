Глава Евросовета Мишель признал, что в ЕС есть разногласия относительно расширения

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества. Этот вопрос планируется обсудить на саммите ЕС в Версале 10—11 марта.

«Мы будем обсуждать расширение Евросоюза, в том числе за счёт Грузии и Молдавии, даже если это сложно и вызывает среди нас разногласия», — сказал Мишель, слова которого приводит ТАСС.

«Европейское будущее соседей» обсудят в ходе дискуссии в Версале, где будет уточнена позиция ЕС, добавил он.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он подписал заявку на вступление государства в союз.

После этого заявку заявку о предоставлении стране статуса кандидата в члены ЕС подала Грузия.

Также такое пожелание выразили власти Молдавии.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц, комментируя вопрос о членстве Украины и Грузии в ЕС, отметил, что «это не тот вопрос, о котором может идти речь».