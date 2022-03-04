Шольц прокомментировал возможность вступления Украины и Грузии в ЕС

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Канцлер ФРГ Олаф Шольц в интервью телеканалу ZDF прокомментировал возможность членства Украины и Грузии в Европейский союз.

«Нужно очень чётко понимать, что это, конечно, имеет предпосылки, но сейчас, я считаю, это не тот вопрос, о котором может идти речь», — приводит РИА Новости ответ Шольца на вопрос о членстве Украины и Грузии в ЕС.

По его словам, «сейчас речь идёт об организации конкретной помощи» Украине.

Ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил, что страна подала заявку о предоставлении статуса кандидата в члены ЕС.

28 февраля президент Украины Владимир Зеленский обратился к Евросоюзу с просьбой принять Украину в ЕС по новой, особой процедуре, позднее он подписал заявку на вступление государства в союз.

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