Саммит ЕС подтвердил приверженность Украины европейскому пути развития

Саммит ЕС в Версале подтвердил приверженность Киева европейскому пути в ответ на заявку Украины на вступление в Евросоюз. Об этом заявил премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович.

«Мы согласовали очень хороший документ по Украине с позитивными сообщениями, которые выражают солидарность и поддержку. Также подчеркнули стремление Украины к европейскому пути как ответ на заявку на членство», — приводит его слова ТАСС.

Пленкович также отметил, что в Евросоюз «нельзя вступить за ночь».

Ранее в офисе украинского президента выразили надежду на то, что на саммите ЕС в Версале запустят процедуру по приёму Украины в Евросоюз.

Глава Евросовета Шарль Мишель в интервью Le Journal du Dimanche признал, что в Евросоюзе есть разногласия относительно расширения сообщества.

В частности, президент Франции Эммануэль Макрон не считает возможным начать процедуру принятия в Евросоюз Украины в настоящее время.