Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России

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Американский президент Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.
Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России
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Об этом говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.

По его словам, сегодняшний отчёт об инфляции в США напоминает о том, что «бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен». 

«Большой вклад в инфляцию в этом месяце внёс рост цен на газ и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — сказал он.

Также Байден напомнил, как изначально предупреждал, что сами США столкнутся с последствиями из-за «разрушительных» санкций в отношении России.

При этом он утверждает, что последствия санкций для России будут «намного более разрушительными», чем для США.

Как передаёт РИА Новости, годовой показатель инфляции в США является максимальным с января 1982 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.

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