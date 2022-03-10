Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями против России

Американский президент Джо Байден связал рекордную за 40 лет инфляцию в США с санкциями, введёнными в отношении России.

Об этом говорится в его заявлении, опубликованном Белым домом.

По его словам, сегодняшний отчёт об инфляции в США напоминает о том, что «бюджеты американцев истощаются из-за роста цен, и семьи начинают ощущать последствия путинского роста цен».

«Большой вклад в инфляцию в этом месяце внёс рост цен на газ и энергоносители, поскольку рынки отреагировали на агрессивные действия Путина», — сказал он.

Также Байден напомнил, как изначально предупреждал, что сами США столкнутся с последствиями из-за «разрушительных» санкций в отношении России.

При этом он утверждает, что последствия санкций для России будут «намного более разрушительными», чем для США.

Как передаёт РИА Новости, годовой показатель инфляции в США является максимальным с января 1982 года.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию.