Путин напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышали 3%
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«Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.
Россия здесь совершенно ни при чём, подчеркнул Путин.
«И даже здесь совершенно ни при чём запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население», — заключил президент.
Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.
Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что США запрещают ввозить нефть, нефтепродукты, уголь, газ, «но не уран».
По словам аналитика, потоки нефти и нефтепродуктов будут перераспределены на другие рынки.