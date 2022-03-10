Путин напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышали 3%

Рост цен на нефтепродукты в Соединённых Штатах происходит по вине американских властей, а свалить это пытаются на Россию, заявил российский президент Владимир Путин. Он напомнил, что поставки российской нефти на американский рынок не превышают 3%, что является ничтожно малой величиной.

«Объявили о том, что закрывают импорт российской нефти на американский рынок. Цены там высокие, инфляция беспрецедентно высокая, наверное, достигла исторических максимумов. Результаты своих собственных ошибок пытаются свалить на нас», — сказал глава государства на совещании с членами правительства.

Россия здесь совершенно ни при чём, подчеркнул Путин.

«И даже здесь совершенно ни при чём запрет на импорт российской нефти. Просто прикрываются этими решениями, чтобы обмануть в очередной раз своё собственное население», — заключил президент.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков в беседе с RT отметил, что США запрещают ввозить нефть, нефтепродукты, уголь, газ, «но не уран».

По словам аналитика, потоки нефти и нефтепродуктов будут перераспределены на другие рынки.