Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта энергоносителей из России
Об этом сообщает ТАСС.
Согласно документу, должен быть введён запрет на ввоз в США энергоносителей из России, в том числе нефти и газа.
Кроме того, предполагается рассмотреть шаги «с целью приостановить участие России в ВТО».
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.
Посольство России в США заявило, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт к колебаниям на мировых рынках.