Палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта энергоносителей из России

Палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей и мерах по приостановке участия России во Всемирной торговой организации (ВТО).

Об этом сообщает ТАСС.

Согласно документу, должен быть введён запрет на ввоз в США энергоносителей из России, в том числе нефти и газа.

Кроме того, предполагается рассмотреть шаги «с целью приостановить участие России в ВТО».

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Посольство России в США заявило, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт к колебаниям на мировых рынках.