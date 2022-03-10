Аналитик Юшков прокомментировал законопроект США о запрете импорта энергоносителей из России

Эксперт Финансового университета при правительстве России и ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков прокомментировал в беседе с RT сообщение о том, что палата представителей США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.

«Они запрещают ввозить нефть, нефтепродукты, уголь, газ и другие энергоресурсы, как они написали, но не уран — не топливо для атомных станций. То есть это разрешено», — подчеркнул Юшков.

По словам аналитика, потоки нефти и нефтепродуктов будут перераспределены на другие рынки.

«Мы уйдём на рынки, допустим, Азии и Южной Америки, а тот, кто раньше туда поставлял свою нефть, нефтепродукты, уйдёт на рынок США. То есть поменяемся рынками сбыта с кем-то из ближневосточных, видимо, поставщиков», — пояснил эксперт.

Юшков также отметил, что во время такого «переходного периода» в Соединённых Штатах возможны «локальные дефициты», а также рост цены на топливо.

Помимо прочего, он выразил уверенность, что на фоне запрета импорта США проблемы с реализацией российской нефти не будет.

Ранее палата представителей конгресса США приняла законопроект о запрете импорта российских энергоносителей.