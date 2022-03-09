Политолог Брутер объяснил отказ США от импорта нефти из России

Эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер в беседе с RT прокомментировал заявление экс-президента США Дональда Трампа о том, что Европа использует Соединённые Штаты в своих целях в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России.

Политолог подчеркнул, что США могут компенсировать отказ от российской нефти, а Европа нет.

«Для Западной Европы отказ от российской нефти — это экономический коллапс. Они даже не могут рассматривать такой вариант, пока не будет замещения. А замещать её на рынке никто не будет», — добавил собеседник RT.

Ранее Трамп заявил, что Европа использует США в своих целях в вопросе запрета на импорт нефти из России.

Экс-президент отметил, что «США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем».