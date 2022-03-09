Трамп: Европа использует США в своих целях в вопросе запрета на импорт нефти из России

Экс-президент США Дональд Трамп заявил, что Европа использует Соединённые Штаты в своих целях в вопросе запрета на импорт энергоносителей из России.

«Только что подтвердилось, что большинство стран Европы не последуют за США в вопросе бойкотирования российской нефти и газа. Как всегда США остаются наедине с собой, а Европа этим пользуется, пока мы их защищаем, пока мы читаем фейк-ньюс о том, что все вместе последовали за (президентом США Джо. — RT) Байденом в борьбе с Россией», — приводит заявление Трампа РИА Новости.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон вводит запрет на импорт российской нефти и газа.

Посольство России в США выразило обеспокоенность, что отказ американской стороны от российских энергоресурсов приведёт в колебаниям на мировых рынках.