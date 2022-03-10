Reuters: ЕС постепенно откажется от покупки нефти, газа и угля из России
«Мы решили... предпринять дальнейшие решительные шаги по... уменьшению нашей зависимости и разработке новой модели роста и инвестиций на 2030 год», — говорится в сообщении.
В материале отмечается, что это поворотный момент для Европейского союза, потому что Россия является его крупнейшим поставщиком энергии, обеспечивающим более 40% газа, более четверти импорта нефти и почти половину угля.
Ранее официальный представитель правительства Франции Габриэль Атталь сообщил, что в Версале на саммите лидеров Евросоюза в ближайшие дни будет поднят вопрос поставок российских энергоносителей в Европу.