Что известно об украинском проекте по разработке биологического оружия

На Украине создали сеть более чем из 30 лабораторий, в которых велась разработка биологического оружия. Об этом свидетельствуют документы, опубликованные Министерством обороны России. Как уточнили в ведомстве, сеть строилась по заказу США. Детальным изучением документов сейчас занимается Следственный комитет РФ. Эксперты отмечают, что сведения об американских лабораториях по производству биологического оружия, расположенных на границах с Россией, поступали и раньше. Тему также затрагивал RT в своих предыдущих публикациях.

По сведениям российского оборонного ведомства, украинская сеть состояла более чем их трёх десятков биолабораторий. Все они были построены по заказу Управления Минобороны США по снижению военной угрозы (DTRA). О существовании сети, судя по документам, хорошо знали в Германии — если верить обнаруженным документам, в 2020—2021 годах немецкие специалисты изучали в украинской биолаборатории возбудителей конго-крымской геморрагической лихорадки, лептоспироза, менингита и хантавирусов.

Среди секретных бумаг, обнародованных Минобороны России, особый интерес представляет копия письма министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко.

Адресованное медицинским учреждениям и лабораториям, это письмо предписывает уничтожить ряд биологических патогенных агентов в связи с введением в стране 24 февраля военного положения.

К указанному документу прилагается и порядок уничтожения опасных биологических материалов. Найдены также копии актов уничтожения патогенных агентов.

По словам официального представителя Минобороны РФ генерал-майора Игоря Конашенкова, уничтожались возбудители чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней. Так, в частности, во Львове ликвидированы более 320 ёмкостей: 232 — с возбудителем лептоспироза, 30 — с туляремией, десять — с бруцеллёзом и пять — с чумой.

Лаборатории в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии и дизентерии.

«Очевидно, что с началом специальной военной операции у Пентагона возникли серьёзные опасения в раскрытии ведения секретных биологических экспериментов на территории Украины… Для недопущения вскрытия фактов нарушения США и Украиной ст. 1 Конвенции ООН о запрещении бактериологического (биологического) и токсинного оружия украинским Минздравом во все биолаборатории было направлено указание об экстренной ликвидации хранящихся запасов опасных патогенов», — сказал представитель Минобороны России.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин распорядился провести детальную проверку обнаруженных Минобороны документов.

Удалённый доступ

Сведения о таких лабораториях появлялись и раньше, напомнил в беседе с RT военный эксперт Владислав Шурыгин.

«История с биологическими лабораториями, обнаруженными в разных странах мира, длится уже не первый год. На Украине, в Грузии, Казахстане», — отметил он, добавив, что в Грузии деятельность этих центров свернули в 2008-м, а в Казахстане — совсем недавно.

По словам Шурыгина, американское законодательство предусматривает крайне высокие требования защиты таких лабораторий от возможных утечек опасных веществ, поэтому в США их число ограниченно.

«Вот поэтому такие лаборатории строились в других странах, где требования защиты гораздо ниже», — пояснил эксперт.

«Распихивают по границам»

О правовом аспекте действий Вашингтона по выстраиванию сети биолабораторий говорит и военный обозреватель ТАСС полковник в отставке Виктор Литовкин.

«Создание американских лабораторий — грубейшее нарушение Конвенции о запрещении биологического оружия, а их распихивают по границам с нашей страной — в Грузии, Армении, Казахстане», — заявил он.

По его словам, это делается, чтобы незаметно нанести ущерб нашей стране под видом вспышек экзотических заболеваний. Подобные преступления должна расследовать Организация по запрещению химического оружия, но она этих фактов не замечает, подчёркивает Литовкин.

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Подлинность опубликованных Минобороны РФ актов украинских медучреждений об уничтожении опасных патогенов не вызывает сомнений, уверяет политолог, телерадиоведущий, член Зиновьевского клуба Дмитрий Куликов.

«Там есть фамилии врачей, их можно найти», — отметил он. Так, в документах указаны некие Надia Кушка, Любов Боьрицька, Тетяна Шевченко, Петро Василець, Алла Пархоменко, Вiкторiя Скубак (оригинальное написание сохранено. — RT).

Эксперт также полагает, что попытки поставить под сомнение версию о производстве в этих лабораториях именно биологического оружия несостоятельны.

«Если там велись какие-то другие работы, то почему Украина раньше не говорила об исследованиях этих особо опасных патогенов?» — уточняет Куликов.

По словам политолога Алексея Мухина, представленные документы «не вызывают сомнений в том, что это следы производства биологического оружия».

Он утверждает, что биолабораторий, в том числе передвижных, было более десяти, и с их деятельностью связывает вспышки экзотических заболеваний. Эксперт, как и другие его коллеги, указывает на то, что работа в этих лабораториях носила секретный характер.

Глубокие корни

RT не первый раз обращает внимание на интерес американского военного ведомства к разработкам биологического характера.

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Ранее редакция сообщала со ссылкой на иностранные СМИ, что в 2015 году Агентство по перспективным оборонным научно-исследовательским разработкам США, являющееся научным крылом Пентагона, готовилось выделить на исследования по производству искусственной ДНК человека субсидии в размере $32 млн.

Несмотря на заверения в мирных целях программы, финансирование, получаемое от Пентагона, уже тогда вызывало опасения у некоторых американских учёных.

В частности, профессор Фрэнсис Бойл, автор закона о биологическом терроризме 1989 года, сообщил порталу MWC News, что со времени терактов 11 сентября 2001 года США потратили около $100 млрд на разработку биологического оружия.

В июле 2017 года RT опубликовал материал о тендере учебного авиационного командования американских ВВС на покупку образцов РНК — живых тканей россиян европеоидной расы.

Подбирая ключи

Планировалось закупить от доноров из России 12 образцов молекул РНК (то есть содержащих генную информацию кислот, присутствующих во всех живых клетках) и 27 образцов синовиальной жидкости (важный компонент сустава, обеспечивающий его подвижность).

Тогда опрошенные RT эксперты предположили, что закупки могут осуществляться как в научных целях, так и иметь двойное предназначение. Военный эксперт и бывший член комиссии по биологическому оружию ООН Игорь Никулин убеждён, что образцы РНК используются для разработки вирусов.

«Разрабатываются новые виды биологического оружия. Ни для чего другого это в военном ведомстве не может быть. Скорее всего, это боевые вирусы. США пытаются разработать различные виды биологического оружия именно под конкретных носителей генофонда, а европеоиды нужны, так как они составляют большинство населения нашей страны. Это та самая фокус-группа, к которой они пытаются подобрать ключи. Необходимо, чтобы вирусы действовали избирательно — на те или иные национальные группы. Частично эту задачу решала американская программа «Геном человека». Она тоже в значительной степени была профинансирована Пентагоном», — заключил Никулин.