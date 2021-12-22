В ДНР заявили о поставке на Украину из США «контейнеров с химоружием»

В самопровозглашённой Донецкой народной республике заявили, что появились данные о поставках на Украину из США ботулотоксина, который вызывает ботулизм, а также антидота для него. Об этом сообщил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин в эфире телеканала «Россия 1».

«Все знают, что Соединённые Штаты Америки привозили различные виды оружия на Украину. В октябре с одной из поставок был поставлен антидот», — сказал он.

Басурин отметил, что ботулотоксин является типом химического оружия, которое «вызывает ботулизм, но если проще — паралич».

«В ноябре был доставлен уже сам химический препарат в 40-миллиметровых металлических контейнерах, он применяется, например, в гранатомётах. Или с беспилотников — вес небольшой, чтобы скидывать с беспилотников. Химическое оружие поставлялось из Америки», — цитирует его РИА Новости.

Накануне министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

В частности, в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК, а для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман «доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами».