Шойгу заявил о подготовке американскими ЧВК провокаций с химикатами в Донбассе

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что американские частные военные компании (ЧВК) готовят провокации с химическими веществами на востоке Украины.

Шойгу отметил, что установлено присутствие более чем 120 сотрудников американских ЧВК в населённых пунктах Авдеевка и Приазовское Донецкой области Украины.

По его словам, сотрудники ЧВК США оборудуют огневые позиции в жилых домах и на социально значимых объектах. Также они готовят украинские силы специальных операций и радикальные вооружённые группировки к активным боевым действиям.

«Для совершения провокаций в города Авдеевка и Красный Лиман доставлены резервуары с неустановленными химическими компонентами», — заявил Шойгу на заседании коллегии Минобороны.

Также Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ.