Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ

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Соединённые Штаты наращивают военное присутствие у российских границ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.
Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ
  • РИА Новости

RT ведёт трансляцию заседания.

«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», — заявил Шойгу.

По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации.

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