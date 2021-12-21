Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ

Соединённые Штаты наращивают военное присутствие у российских границ, заявил министр обороны России Сергей Шойгу в ходе заседания коллегии Минобороны России.

RT ведёт трансляцию заседания.

«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», — заявил Шойгу.

По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации.