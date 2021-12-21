Шойгу рассказал о наращивании военного присутствия США у российских границ
- РИА Новости
RT ведёт трансляцию заседания.
«США наращивают передовое военное присутствие у российских границ», — заявил Шойгу.
По его словам, в странах Восточной Европы на ротационной основе находятся американские подразделения общей численностью около 8 тыс. военнослужащих.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации.