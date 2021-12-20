В Кремле заявили, что размещение вооружений у границ России потребует мер для балансировки

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что размещение различных видов вооружения у российских границ потребует принятия шагов для балансировки ситуации.

«Ни для кого не секрет, что, безусловно, размещение различных видов вооружения у наших границ, которые могут представлять для нас опасность, потребуют принятия соответствующих шагов с тем, чтобы сбалансировать ситуацию», — сказал Песков.

Он заявил, что возможны разные варианты.

Ранее министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие при наличии угрозы для неё со стороны НАТО.

Песков отметил, что НАТО движется в сторону России и страна не может оставаться к этому безразличной.