Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

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Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие при наличии угрозы для неё со стороны НАТО.
Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО
  • РИА Новости

По его словам, НАТО вплотную приблизилось к границам Белоруссии, при этом военная активность альянса и количество военных учений блока значительно увеличилось.

«То, о чём заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.

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