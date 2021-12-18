Макей: Белоруссия готова разместить у себя ядерное оружие при угрозе со стороны НАТО

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил RT Arabic, что его страна готова разместить у себя ядерное оружие при наличии угрозы для неё со стороны НАТО.

По его словам, НАТО вплотную приблизилось к границам Белоруссии, при этом военная активность альянса и количество военных учений блока значительно увеличилось.

«То, о чём заявил президент Лукашенко, о том, что мы рассматриваем возможность размещения на территории Белоруссии ядерного вооружения, — это один из возможных ответов на будущие возможные действия со стороны Североатлантического альянса на территории Польши», — заявил он.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что белорусская сторона готова разместить у себя российское ядерное оружие, если НАТО решит поставить аналогичное вооружение в Польшу.