В Минобороны России заявили о получении документов о разработке биооружия на Украине

Российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия. Об этом заявил официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.

«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — сообщил он.

Конашенков добавил, что полученные данные анализируются российскими специалистами войск РХБЗ.

«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявил представитель Минобороны России.

Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного характера.