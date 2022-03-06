В Минобороны России заявили о получении документов о разработке биооружия на Украине
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«Нами получена от сотрудников украинских биолабораторий документация об экстренном уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов: возбудителей чумы, сибирской язвы, туляремии, холеры и других смертельных болезней», — сообщил он.
Конашенков добавил, что полученные данные анализируются российскими специалистами войск РХБЗ.
«Полученные документы подтверждают, что в украинских биолабораториях, в непосредственной близости от территории России, осуществлялась разработка компонентов биологического оружия», — заявил представитель Минобороны России.
Ранее первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов заявил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного характера.