Совбез России: США создают для разных стран индивидуальные программы работ по биооружию

США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного характера, заявил первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов.

«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — цитирует РИА Новости Аверьянова.

По его словам, данная деятельность реализуется через «жёсткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения» и двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».

17 июня 2020 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конвенция о запрещении биологического оружия нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий.