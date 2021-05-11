Совбез России: США создают для разных стран индивидуальные программы работ по биооружию
- РИА Новости
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«В последние годы США и их союзники по НАТО значительно активизировали биологические исследования во многих государствах мира. Для каждой страны США разрабатывают индивидуальные планы работ исходя из потребностей национальных биопрограмм, в первую очередь военного назначения», — цитирует РИА Новости Аверьянова.
По его словам, данная деятельность реализуется через «жёсткое навязывание» программ «Глобальное партнерство по нераспространению оружия массового уничтожения» и двусторонних программ «Совместные биологические обязательства» и «Совместное сокращение угроз».
17 июня 2020 года заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конвенция о запрещении биологического оружия нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий.