Медведев призвал доработать Конвенцию о запрете биооружия

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Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конвенция о запрещении биологического оружия нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».
Медведев призвал доработать Конвенцию о запрете биооружия
  • РИА Новости

«В настоящий момент это соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны», — отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что США ратифицировали документ в 1972 году, но отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к конвенции и «перестали разрешать у себя проверки».

Медведев отметил, что Россия призывает к полному выполнению положений Конвенции и тем самым напоминает другим странам о недопустимости использования биологического оружия.

«Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами —участниками конвенции», — заявил он.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что от США нет позитивных сигналов по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.

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