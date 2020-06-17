Медведев призвал доработать Конвенцию о запрете биооружия
- РИА Новости
«В настоящий момент это соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны», — отметил зампред Совбеза.
Он добавил, что США ратифицировали документ в 1972 году, но отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к конвенции и «перестали разрешать у себя проверки».
Медведев отметил, что Россия призывает к полному выполнению положений Конвенции и тем самым напоминает другим странам о недопустимости использования биологического оружия.
«Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами —участниками конвенции», — заявил он.
Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что от США нет позитивных сигналов по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.