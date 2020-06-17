Медведев призвал доработать Конвенцию о запрете биооружия

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Конвенция о запрещении биологического оружия нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. Об этом он написал в статье для журнала «Россия в глобальной политике».

«В настоящий момент это соглашение, единственное в своём роде, нуждается в основательной доработке с учётом современных реалий. К сожалению, не все наши партнёры с этим согласны», — отметил зампред Совбеза.

Он добавил, что США ратифицировали документ в 1972 году, но отказались в 2001 году принимать соответствующий протокол к конвенции и «перестали разрешать у себя проверки».

Медведев отметил, что Россия призывает к полному выполнению положений Конвенции и тем самым напоминает другим странам о недопустимости использования биологического оружия.

«Надеюсь, в Вашингтоне услышат позицию нашей страны и будут вести более открытый и заинтересованный диалог с государствами —участниками конвенции», — заявил он.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что от США нет позитивных сигналов по вопросу продления Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений.