Директор Нацразведки США заявила, что биолаборатории на Украине обеспечивают «биобезопасность»

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Директор Национальной разведки США Эврил Хейнс в ходе выступления в американском сенате заявила, что биолаборатории на Украине обеспечивают «биологическую безопасность».
Директор Нацразведки США заявила, что биолаборатории на Украине обеспечивают «биобезопасность»
  • AP

Она рассказала, что на Украине действуют около 12 биолабораторий.

«И то, чем они занимаются, — это биологическая безопасность Украины и меры здравоохранения», — цитирует её ТАСС.

Также Хейнс утверждает, что, по оценке США, Украина не стремится к разработке биологического или ядерного оружия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.

Нуланд говорила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.

Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.

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