Директор Нацразведки США заявила, что биолаборатории на Украине обеспечивают «биобезопасность»
- AP
Она рассказала, что на Украине действуют около 12 биолабораторий.
«И то, чем они занимаются, — это биологическая безопасность Украины и меры здравоохранения», — цитирует её ТАСС.
Также Хейнс утверждает, что, по оценке США, Украина не стремится к разработке биологического или ядерного оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов заявил, что заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине.
Нуланд говорила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.
Официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков отметил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.