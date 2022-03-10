Минобороны: Нуланд косвенно подтвердила наличие военно-биологической программы на Украине

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд во время слушаний в сенате 8 марта косвенно подтвердила проведение Пентагоном военно-биологической программы на Украине, сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты российских вооружённых сил Игорь Кириллов.

«В ходе слушаний, прошедших 8 марта в сенатском комитете США по иностранным делам, заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила о наличии на Украине биообъектов, на которых проводились исследования в области биобезопасности. Она выразила обеспокоенность возможностью перехода этих биолабораторий и находящихся там материалов под контроль российских вооружённых сил», — сказал он на брифинге.

Своим высказыванием Нуланд «косвенно подтвердила осуществление Пентагоном военно-биологической программы» в обход действующих международных договорённостей, отметил Кириллов.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.

Заместитель госсекретаря Виктория Нуланд сообщила, что Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине.