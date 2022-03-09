Нуланд: США стремятся не допустить Россию к материалам биолабораторий на Украине

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Соединённые Штаты стремятся не допустить попадания к российским силам материалов исследований биологических лабораторий на Украине. Об этом заявила заместитель госсекретаря Виктория Нуланд.

«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — приводит её слова РИА Новости.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.

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