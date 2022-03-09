Нуланд: США стремятся не допустить Россию к материалам биолабораторий на Украине
«Украина располагает объектами биологических исследований. Мы обеспокоены тем, что российские войска могут попытаться взять их под свой контроль, поэтому мы работаем с украинцами над тем, как не допустить попадания любых этих исследовательских материалов в руки российских сил», — приводит её слова РИА Новости.
Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.
Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.