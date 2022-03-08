Бывший член комиссии ООН рассказал об американских биолабораториях на Украине

Бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин в стриме RT «Летучка» рассказал об американских биолабораториях на Украине.

По его словам, в 2019 году на Украине было 16 подобных биолабораторий, из которых десять находились в городах-миллионниках: в Киеве, Одессе, Харькове и Львове.

«Ещё в 2009 году в Тернополе возникла вспышка геморрагической пневмонии. Правительственная комиссия, которая расследовала этот случай, выяснила, что из одной американской биолаборатории вытяжка шла прямо в детское дошкольное учреждение», — сказал Никулин.

По его словам, «в результате погибли 450 человек».

«И правительство Юлии Тимошенко закупило у этой же американской фирмы вакцин на $120 млн», — сказал Никулин.

Ранее в Минобороны России сообщили, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.