В Минобороны России рассказали о работе сети украинских лабораторий под руководством США

Более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США. Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов.

«На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические», — заявил он на брифинге.

Кириллов добавил, что заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA).

«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории», — отметил военачальник.

Кириллов подчеркнул, что в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии.

Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.

Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного характера.