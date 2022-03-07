В Минобороны России рассказали о работе сети украинских лабораторий под руководством США
«На территории Украины сформировалась сеть, которая включает более 30 биологических лабораторий, которые можно разделить на научно-исследовательские и санитарно-эпидемиологические», — заявил он на брифинге.
Кириллов добавил, что заказчиком проводимых работ является Управление Министерства обороны США по снижению военной угрозы (DTRA).
«Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллёза во Львовской биолаборатории», — отметил военачальник.
Кириллов подчеркнул, что в Харькове и Полтаве работали с возбудителями дифтерии, сальмонеллёза и дизентерии.
Ранее официальный представитель российского Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что российская сторона получила документы о разработке в украинских лабораториях у границ России компонентов биологического оружия.
Первый заместитель секретаря Совета безопасности России Юрий Аверьянов сообщил, что США разрабатывают для многих стран индивидуальные планы биологических исследований, в первую очередь военного характера.