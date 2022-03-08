В МИД Китая призвали власти США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

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Официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь призвал американские власти высказаться о своей деятельности, связанной с военными биолабораториями на Украине и в других государствах.
В МИД Китая призвали власти США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине
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«Мы ещё раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом», — цитирует его РИА Новости.

Как отметил дипломат, соответствующая деятельность американской стороны на Украине — это лишь «верхушка айсберга», так как Министерство обороны США контролирует 336 биолабораторий в 30 государствах по всему миру.

«Вы не ослышались, 336», — подчеркнул он.

Отдельно Лицзянь добавил, что уже два десятка лет американцы в одностороннем порядке отказывают в проверке своих биологических объектов внутри страны и за рубежом.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России Игорь Кириллов заявил, что более 30 лабораторий во Львове, Харькове и Полтаве проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы под руководством США.

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