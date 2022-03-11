Страны ОДКБ обеспокоены угрозами химического терроризма

Страны ОДКБ выразили глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма, говорится в совместном заявлении государств — членов организации, которое опубликовал МИД России.

«Государства — члены Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), будучи ответственными государствами — участниками Конвенции о запрещении разработки, производства, накопления и применения химического оружия и о его уничтожении, выражают глубокую озабоченность в связи с угрозами химического терроризма и твёрдо заявляют о своей приверженности миру, свободному от химического оружия», — заявили страны ОДКБ.

Химический терроризм «уже стал реальностью», которая требует последовательных и безотлагательных действий, говорится в сообщении.

Так, например, седьмой доклад специального советника и главы следственной группы ООН по содействию привлечению к ответственности за преступления, совершённые ИГ*, установил, что террористы на Ближнем Востоке применяют токсичные химикаты и имеют собственную производственную базу по синтезу боевых отравляющих веществ.

10 марта Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия документы о возможной провокации Киева с применением химоружия на Украине.

В российском Минобороны отмечали, что ночью 9 марта в населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 т аммиака.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.