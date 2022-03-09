Минобороны заявило о подготовке националистами на Украине провокации

Официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

По словам Конашенкова, ночью 9 марта в населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 тонн аммиака.

В Минобороны добавили, что, по словам покинувших Золочев жителей, националисты учат их, как правильно действовать при химической атаке.

«Всё это свидетельствует о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в якобы применении химического оружия», — заявил представитель российского оборонного ведомства.

Ранее в Минобороны России предупредили СМИ о провокациях Службы безопасности Украины по лекалам «Белых касок».