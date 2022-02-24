В Минобороны России предупредили СМИ о провокациях со стороны СБУ по лекалам «Белых касок»

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В Минобороны России представителей СМИ предупредили о готовящихся и уже реализованных провокациях СБУ в отношении ситуации в стране.
В Минобороны России предупредили СМИ о провокациях со стороны СБУ по лекалам «Белых касок»
  • © РИА Новости / Михаил Воскресенский

«Обращаем внимание средств массовой информации, что Службой безопасности Украины готовятся и уже реализуются провокации по известным лекалам «Белых касок», — говорится в сообщении российского военного ведомства.

Отмечается, что в ряде городов Украины уже были произведены постановочные съёмки с якобы «массовыми жертвами» среди гражданского населения страны. Видеоролики распространяются СБУ через подконтрольные Telegram-каналы и соцсети.

«Их целью является обвинение России в якобы неизбирательности и непропорциональности ударов для запугивания мирного населения и трансляции на западных телеканалах. Особо хочу подчеркнуть: Вооружённые силы России не наносят ударов по городам Украины. Мирному населению ничего не угрожает», — добавили в Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.

Подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил.

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