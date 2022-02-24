Бойцы ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке ВС России

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Подразделения Народной милиции Луганской и Донецкой народных республик перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил.
Бойцы ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке ВС России
  • РИА Новости

«В настоящее время они (ЛНР и ДНР. — RT) перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.

Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России по защите Донбасса.

Также он заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции в Донбассе.

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