Бойцы ЛНР и ДНР перешли в контрнаступление при поддержке ВС России
- РИА Новости
«В настоящее время они (ЛНР и ДНР. — RT) перешли в контрнаступление при огневой поддержке российских вооружённых сил. Ими прорван передний край эшелонированной, хорошо оборудованной в инженерном отношении обороны ВСУ», — говорится в заявлении Минобороны России.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.
Белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России по защите Донбасса.
Также он заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции в Донбассе.