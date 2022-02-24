Лукашенко: военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России

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Белорусский президент Александр Лукашенко заявил, что военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России по защите Донбасса.
Лукашенко: военное руководство Украины предупреждали о возможности спецоперации России
  • РИА Новости

По словам Лукашенко, сегодня ночью, до начала военной операции, представитель военного руководства Украины «попросился на разговор» с белорусской стороной.

Лукашенко добавил, что представителю Украины передали, что президент Белоруссии рекомендовал Киеву «немедленно связаться с министром обороны, Генштабом России».

«Позвонил он туда? Не позвонил. Он, зная, что может начаться конфликт, даже не позвонил в Москву», — сказал белорусский президент.

Также Лукашенко заявил, что белорусские войска не участвуют в военной операции в Донбассе.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Такое решение принято после просьбы руководства ДНР и ЛНР о помощи.  

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