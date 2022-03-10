Россия направила в ОЗХО документы о возможной провокации Киева с химоружием

Россия направила в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО) документы о возможной провокации Киева с применением химоружия на Украине. Об этом заявил постпред России при ОЗХО Александр Шульгин.

«В этой бумаге мы такие факты приводим. В частности, доставку в район Донбасса химических компонентов. Бочки большой ёмкости... с маркировкой на иностранных языках», — рассказал он.

По его словам, координацию доставки осуществляла ЧВК из американского штата Невада.

Шульгин добавил, что, по имеющимся данным, во время разгрузки четверо военнослужащих ВСУ получили химические ожоги.

Ранее официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил о подготовке украинскими националистами провокации с использованием отравляющих веществ с целью обвинения России в применении химоружия.

По его словам, ночью 9 марта в населённый пункт Золочев в Харьковской области украинские националисты завезли около 80 т аммиака.