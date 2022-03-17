Захарова: поставки США систем ПВО на Украину станут дестабилизирующим фактором

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что поставки США систем ПВО, в том числе С-300, на Украину станут дестабилизирующим фактором.
Захарова: поставки США систем ПВО на Украину станут дестабилизирующим фактором
  • AP
  • © Efrem Lukatsky

Она прокомментировала обращение украинского президента Владимира Зеленского к Вашингтону с просьбой о поставках зенитных ракетных комплексов С-300 в качестве альтернативы введения бесполётной зоны.

Представитель МИД отметила, что подобные заявления являются чрезвычайно опасными.

«Подобные поставки, как уже было сказано представителями администрации президента, станут дестабилизирующим фактором, который не принесёт мира на Украину», — сказала Захарова.

Ранее Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил передать Киеву системы ПВО, включая С-300.

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