Зеленский попросил США передать Украине комплексы С-300 и другие системы ПВО

Украинский президент Владимир Зеленский, выступая перед конгрессом США, попросил передать Киеву системы ПВО, включая С-300.

«Много ли я прошу, создать бесполётную зону над Украиной для спасения людей, много ли мы просим... Если это слишком много, мы предлагаем альтернативу, мы знаем, какие оборонные системы нужны нам, это С-300 и другие подобные системы», — сказал Зеленский.

Зеленский добавил, что ему «нужно защитить украинское небо».

15 марта постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.

Российский президент Владимир Путин напоминал, что Россия будет рассматривать решение любой страны о введении бесполётной зоны над Украиной как участие в военном конфликте.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине. Об этом же заявил британский премьер Борис Джонсон: по его словам, происходящее на Украине — «это не конфликт НАТО и не станет им».

Глава российского МИД Сергей Лавров не исключил, что своим поведением Зеленский пытается спровоцировать конфликт между Россией и НАТО, о чём говорит его «милитаристский угар».