Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной
- AP
- © Virginia Mayo
Об этом она заявила в ходе брифинга для журналистов.
«Обсуждение вопроса о введении бесполётной зоны над Украиной сейчас не стоит на повестке дня», — цитирует постпреда РИА Новости.
По её словам, НАТО стремится не допустить распространения конфликта за пределы Украины.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.