Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной

Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.

Об этом она заявила в ходе брифинга для журналистов.

«Обсуждение вопроса о введении бесполётной зоны над Украиной сейчас не стоит на повестке дня», — цитирует постпреда РИА Новости.

По её словам, НАТО стремится не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.