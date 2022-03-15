Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной

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Постпред США при НАТО Джулианн Смит заявила, что Североатлантический альянс не рассматривает возможности введения бесполётной зоны над Украиной.
Постпред США при НАТО: альянс не рассматривает введение бесполётной зоны над Украиной
  • AP
  • © Virginia Mayo

Об этом она заявила в ходе брифинга для журналистов.

«Обсуждение вопроса о введении бесполётной зоны над Украиной сейчас не стоит на повестке дня», — цитирует постпреда РИА Новости

По её словам, НАТО стремится не допустить распространения конфликта за пределы Украины.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости признать, что стране не войти в состав НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.

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