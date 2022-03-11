Генсек НАТО прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг прокомментировал «разочарованность» Украины в альянсе.

Как сообщает РИА Новости, генсек НАТО заявил в интервью турецкому агентству Anadolu, что альянс «понимает разочарование» Украины, но эскалация конфликта за пределы страны привела бы к ещё большему числу смертей.

«Введение бесполётной зоны на Украине будет означать массированные авиаудары против ПВО России, что приведёт к прямому столкновению с Россией», — сказал Столтенберг.

Ранее Столтенберг заявил, что события на Украине не должны перерасти в войну альянса с Россией.

8 марта украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.