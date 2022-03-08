Зеленский заявил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО

Короткая ссылка
Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.
Зеленский заявил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО
  • AFP
  • © Kenzo Tribouillard

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности признать Крым и республики Донбасса.

5 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить