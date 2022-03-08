Зеленский заявил, что «охладел» к идее вступления Украины в НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский в интервью американскому телеканалу ABC News заявил, что он «охладел» к идее вступления Украины в НАТО.

«Касательно НАТО, я охладел к этому вопросу после того, как мы поняли, что НАТО не готово принять Украину. Альянс боится противоречивых вещей и конфронтации с Россией», — цитирует его Интерфакс.

Ранее Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

«Можем это обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — сказал он, отвечая на вопрос о готовности признать Крым и республики Донбасса.

5 марта глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения.