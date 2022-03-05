Глава МИД Украины Кулеба заявил, что позиция НАТО не вызывает уважения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что позиция Североатлантического альянса не вызывает уважения.

«Украинцы должны чётко и честно увидеть, что НАТО на самом деле не является таким, каким украинцы себе его представляли, по крайней мере сейчас. Если завтра они изменят свою позицию — молодцы. А пока их позиция не вызывает уважения», — приводит слова Кулебы РИА Новости.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что НАТО сознательно отказалось закрыть небо над Украиной.

По его словам, страны альянса создали нарратив, что «закрытие неба над Украиной спровоцирует прямую агрессию России против НАТО».

Генсек НАТО Йенс Столтенберг подтвердил, что альянс не является стороной конфликта на Украине.