Зеленский допустил обсуждение возможности признания Крыма, ЛНР и ДНР

Президент Украины Владимир Зеленский допустил обсуждение и поиск компромисса о возможности признания Крыма и республик Донбасса.

«Можем это (признание ЛНР, ДНР и Крыма. — RT) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — цитирует его РИА Новости.

Таким образом он, по данным агентства, ответил на вопрос о готовности признать Крым и республики Донбасса.

7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.

Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.