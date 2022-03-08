Зеленский допустил обсуждение возможности признания Крыма, ЛНР и ДНР
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«Можем это (признание ЛНР, ДНР и Крыма. — RT) обсуждать и найти компромисс о том, как люди там будут жить дальше», — цитирует его РИА Новости.
Таким образом он, по данным агентства, ответил на вопрос о готовности признать Крым и республики Донбасса.
7 марта третий раунд переговоров России и Украины завершился в Брестской области Белоруссии.
Глава российской делегации Владимир Мединский в эксклюзивном интервью RT выразил надежду, что Москва и Киев рано или поздно смогут найти решение всех спорных вопросов.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.